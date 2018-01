Ricardo Mello vai à final do torneio em Campos do Jordão Com muita raça e um invejável poder de reação, Ricardo Mello garantiu vaga na final do Credicard Mastercard Tennis Cup, torneio disputado em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Numa semifinal emocionante, ele derrotou nesta sexta-feira o argentino Leonardo Mayer por 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 6/3, em 2 horas e 19 minutos de jogo. O tenista brasileiro chegou a estar perdendo por 3 a 0 no terceiro set, mas marcou seis games consecutivos para ir à decisão. Na final deste sábado, Ricardo Mello irá enfrentar o eslovaco Ivo Klec, que eliminou o atual campeão em Campos do Jordão, o brasileiro André Sá, por 6/4, 6/7 (3/7) e 7/5. O jogo que decide o título será às 12 horas, com transmissão ao vivo da Bandsports. ?Depois de um jogo destes acho que chego à final com muita confiança?, admitiu Ricardo Mello. ?Foi uma partida muito difícil, em que o Mayer sempre conseguia bons serviços para sair de situações difíceis.? Com a campanha em Campos do Jordão, Ricardo Mello já defendeu os 40 pontos conquistados ano passado no ATP Tour de Los Angeles. E se vencer o título neste sábado, deverá ganhar mais dez posições no ranking mundial, assegurando um lugar entre os 130 primeiros colocados. ?Foi uma boa decisão jogar esse torneio em Campos. Estou bem adaptado à quadra e animado com os bons resultados?, disse Ricardo Mello, que recebeu wild card (convite) dos organizadores para disputar a competição.