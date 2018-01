Ricardo Mello vence e Brasil abre 2 a 0 na Davis O Brasil abriu 2 a 0 no Equador e ficou bem perto da vaga no playoff do Grupo Mundial da Copa Davis. Depois da vitória de Flávio Saretta sobre Giovanni Lapentti na sexta-feira, Ricardo Mello derrotou Nicolas Lapentti neste sábado, em Cuenca, por equilibrados 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 6/4, 6/4, 5/7 e 6/4, em mais de 4 horas e 30 minutos de disputa. O jogo entre Nicolas Lapentti e Ricardo Mello era para ter sido disputado na sexta-feira, após a vitória de Saretta, mas as chuvas na cidade de Cuenca provocaram o adiamento. A partida de duplas irá acontecer ainda neste sábado, por volta das 18h30. Para as duplas, o Brasil está escalado com Marcos Daniel e André Sá, mas o Equador tem problemas. Afinal, terá um desgastado Nicolas Lapentti e não poderá escalar o outro titular, Giovanni Lapentti, que sofreu uma luxação no ombro direito no jogo de sexta-feira. Assim, quem vai jogar é Julio Cesar Campozano, que ocupa apenas a 740ª colocação do ranking mundial.