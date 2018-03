Ricardo Oliveira faz 2, mas o Zaragoza cai O brasileiro Ricardo Oliveira bem que tentou. Fez 2 gols, mas seu time, o Zaragoza, perdeu por 3 a 2 para o Mallorca, na última rodada do Espanhol, e acabou rebaixado. O campeão Real encerrou o campeonato fazendo 5 a 2 no também rebaixado Levante. O Múrcia, que perdeu para o Barcelona no sábado por 5 a 3, foi o outro a cair.