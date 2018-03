Ricardo Oliveira fica no Zaragoza O Zaragoza comunicou ontem que vai exercer a opção de compra do atacante Ricardo Oliveira, de 27 anos, que estava emprestado ao clube pelo Milan, da Itália. A equipe acaba de ser rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Espanhol e, segundo a diretoria, o jogador renovará o seu contrato pelas próximas quatro temporadas.