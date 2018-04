Ricardo Oliveira se coloca à disposição do Santos após 2 meses: 'hora de voltar'

O atacante Ricardo Oliveira vive a expectativa de estrear no Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de lesão no joelho direito que o afastou dos gramados por dois meses. A última partida do centroavante do Santos foi em 8 de maio, na conquista do Campeonato Paulista sobre o Audax por 1 a 0, na Vila Belmiro.

"Estou à disposição do Dorival (Júnior, técnico). Estou com saudades e uma grande expectativa. São mais de dois meses sem jogar. Isso é a minha vida, é o que eu sempre soube fazer. Agora é a hora de voltar a desfrutar", ressaltou.

O jogador voltou a treinar com o elenco na semana passada. Nos últimos dias, tem participado normalmente das atividades e se destacado nos coletivos. Na última quarta-feira, marcou três vezes contra o time B.

"Fiz atividades no campo e na academia. Deu para aproveitar bem. Além disso, o treino coletivo, onde tive muita movimentação, me deu bastante segurança. Acredito também que foi bom para o professor Dorival observar como foi o meu contato com a bola", explicou.

O Santos ocupa o quarto lugar na tabela de classificação do Brasileirão com 23 pontos. O time volta a campo neste sábado, às 18h30, contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, em Santos, pela 16.ª rodada da competição.