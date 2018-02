Ricardo Prado deixa UTI do Incor O ex-nadador Ricardo Prado, que passou por cirurgia cardíaca na quinta-feira no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo (Incor), foi transferido hoje para um quarto comum. O boletim divulgado pela Assessoria de Imprensa do Incor informou que Prado, de 38 anos, deixou a Unidade de Recuperação Pós-Operatória (UTI), está consciente e conversando normalmente, comprovando sua boa recuperação após a operação que durou cinco horas, na qual sofreu implante de três pontes de artéria mamária e duas de safena.