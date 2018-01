Ricardo Prado fará cirurgia cardíaca O ex-nadador Ricardo Prado, de 38 anos, será submetido a uma cirurgia para corrigir múltiplas obstruções nas artérias do coração. A previsão do cardiologista Sérgio Timerman, da diretoria do Instituto do Coração (Incor), é de que Ricardo Prado tenha de receber de quatro a seis pontes de safena. "O número vai depender do que for encontrado", disse nesta sexta-feira o médico, que indicou a ex-nadador um dos melhores cirurgiões do coração do Brasil, Sérgio Oliveira. A operação será na quinta-feira, após o carnaval, no Incor, em São Paulo. "Estou legal, já me acostumei com a idéia. Vou encarar o que vier", escreveu Ricardo Prado a um amigo. O talentoso nadador Ricardo Prado ganhou destaque nos anos 80 ao ganhar a medalha de prata nos 400 metros, medley (quatro estilos), com o tempo de 4m18s45, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Antes dele, a única medalha olímpica da natação brasileira tinha sido o bronze conquistado por Tetsuo Okamoto, nos 1.500 metros, livre, na Olimpíada de Helsinki, em 1952. Ricardo Prado teve um quadro de angina há cerca de 30 dias, em Dallas, nos Estados Unidos, e foi submetido a um cateterismo. "Na época, uma das artérias, que estava bloqueada, foi tratada com sucesso, mas detectamos lesões em várias outras artérias. A cirurgia é importante para evitar um quadro de enfarte no futuro", explicou Sérgio Timerman. Embora seja mais comum esse tipo de obstrução nas artérias do coração aparecer após os 45, 50 anos, o médico acentua que "todos nascemos com essa predisposição", de forma que o problema pode ocorrer até com um ex-nadador de 38 anos. "Um esportista não está isento disso", garantiu. Além da carga genética, que é significativa para o aparecimento do problema, os fatores de risco são muitos e têm a ver com qualidade de vida. Ricardo Prado, que está acima do peso e com taxa de colesterol um pouco elevada, será orientado, após a cirurgia, a adotar um estilo de vida que proteja seu coração.