Ricardo Prado se recupera bem O quadro clínico do ex-nadador Ricardo Prado, de 38 anos, continua estável e com boa evolução. Ele recupera-se da cirurgia cardíaca a que foi submetido nesta quinta-feira, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde pela assessoria de imprensa do hospital, Prado permanece na Unidade de Recuperação Pós-Operatória. Hoje pela manhã foi introduzida dieta líquida em sua alimentação e que, deverá se prolongar por, no mínimo, 24 horas antes do início da ingestão de alimentos sólidos. O ex-nadador está consciente e conversa normalmente. Ainda de acordo com o boletim, diante da "evolução satisfatória do quadro clínico", Ricardo Prado será transferido para o quarto no fim da tarde. Se não houver alterações importantes no estado de saúde do paciente, um novo boletim médico será divul gado apenas na próxima segunda-feira. O ex-nadador foi operado porque corria grande risco de sofrer um infarto. Medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, e recordista mundial dos 400 metros medley em 1982, Prado havia passado por uma angioplastia em janeiro deste ano, em decorrência de um infarto que sofreu em Dallas (EUA), onde fazia um curso de especialização para técnicos.