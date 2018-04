Ricardo Teixeira é alvo de mais uma denúncia

O Catar comprou a Copa do Mundo de 2022 e Ricardo Teixeira está implicado no arranjo que deu ao país árabe o direito de sediar o Mundial. Foi o que revelou ontem a revista France Football, que apresentou o resultado de uma intensa investigação sobre a ação do Catar para receber a Copa. Entre os acusados de ter vendido seu voto está o ex-presidente da CBF, que na época era uma das 24 pessoas da Fifa que escolhiam as sedes.

A revista tem suas credenciais. Ela é parceira da Fifa em projetos como a Bola de Ouro, o prêmio dado ao melhor jogador do ano. A escolha do Catar, feita em dezembro de 2010, gerou mal-estar. O país, pouco maior do que o Distrito Federal, superou Estados Unidos e Austrália na votação, apesar de ter a pior avaliação técnica entre todos os candidatos - sem falar no problema que é realizar um evento esportivo no terrível verão do Oriente Médio.

Para que essas adversidades fossem superadas, segundo a France Football, o Catar montou uma rede de apoio graças à distribuição de agrados. Todos ganharam: a Fifa, a Uefa, cartolas de vários países e até Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França.

A revista aponta como indício do envolvimento de Teixeira no esquema o amistoso entre Brasil e Argentina, em novembro de 2010, no Catar. A publicação coloca sob suspeita o fato de a CBF ter recebido US$ 7 milhões (R$ 13,8 milhões) por aquele jogo, quando costumava receber cerca de US$ 1,2 milhão (R$ 2,3 milhões) por amistoso da seleção brasileira - e ainda insinua que parte dessa generosa cota foi parar no bolso do ex-cartola. Da mesma maneira, Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol da Argentina, também é alvo da insinuação de ter ficado com parte dos US$ 7 milhões que couberam à sua entidade.

Outra suspeita levantada pela France Football contra Teixeira é seu acordo com os sauditas da ISE que deu à empresa o direito de organizar os amistosos da seleção brasileira por dez anos. Segundo a revista, a companhia na realidade é uma empresa de fachada com sede nas Ilhas Cayman. O acordo foi assinado, ironicamente, no Catar.

A reportagem afirma que a ISE deu à Confederação Asiática de Futebol US$ 14 milhões (R$ 27, 6 milhões) para o "uso pessoal" de seu presidente, Mohamed Bin Hammam, do Catar, aliado de Teixeira. O brasileiro teria votado no catariano para presidente da Fifa, mas o árabe foi suspenso do futebol antes por ter sido pego pagando propinas. O Estado já havia revelado essa relação entre Bin Hammam e a ISE.

Presentes. A investigação da revista revela ainda como diversos outros cartolas da Fifa foram agraciados pelo Catar com investimentos, construção de campos e escolinhas, promessas de alianças e até patrocínio. O país gastou oficialmente 33 milhões (R$ 88,3 milhões) com a promoção de sua candidatura.

A operação do Catar para ganhar a eleição chegou até a chefes de estado. A revista revela um encontro sigiloso entre Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, e Tamin bin Hamad al Thani, emir do Catar, que também tratou da Copa de 2022. O propósito do encontro era, na realidade, abrir as portas para a compra do Paris Saint-Germain pelos árabes, salvando o clube da falência. Em troca, a França daria o seu voto ao Catar.

Michel Platini, o único francês que vota na eleição, estava na reunião e foi convencido a mudar de ideia, já que pretendia votar nos Estados Unidos. Seis meses depois, os árabes compraram o PSG por 50 milhões (R$ 134 milhões), a rede Al Jazeera (que é do Catar) investiu 140 milhões (R$ 375 milhões) na França e o filho de Platini foi contratado pela QSI, empresa de marketing esportivo do país árabe. O presidente da Uefa nega ter participado do esquema. "Reservo-me o direito de processar qualquer um que duvidar da integridade do meu voto. O presidente Sarkozy nunca teria pedido que mudasse o voto", disse Platini.

A revista implicou até mesmo o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, no esquema montado pelo Catar. A publicação francesa afirma que o espanhol vendeu sua empresa de marketing esportivo para investidores do Catar antes de assumir o Barça. Sob o comando de Rosell, o clube rompeu sua tradição e colocou um patrocinador em sua camisa: a Qatar Foundation. Semanas depois, a Espanha cancelou um amistoso com a Inglaterra para fazer um jogo no Catar por 3 milhões (R$ 8 milhões).

Nova eleição. Para a revista, está na hora de a Fifa rever a votação e dar a Copa de 2022 a um outro país. Se isso ocorrer, os grandes favoritos serão os Estados Unidos. A Fifa admite que seu Comitê de Ética está investigando o caso e promete que nos próximos meses anunciará o resultado desse trabalho.

"Nesse caso, ninguém está a salvo. Nem o presidente Joseph Blatter", declarou Mark Pieth, presidente da comissão independente da Fifa. Guido Tognoni, um ex-funcionários da Fifa, atira pesado contra a entidade: "Há uma verdadeira cultura de corrupção dentro da Fifa."