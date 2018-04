Ricardo/Álvaro faz semifinal de etapa do vôlei de praia

No primeiro jogo do dia, os brasileiros venceram os chineses Xu e P.Gao por 2 sets a 1 (21/17, 18/21 e 15/10). Na sequência, entraram em quadra para enfrentar os alemães Dollinger e Windscheif e também se saíram bem, com um placar de 2 a 0 (21/17 e 21/19). Na semifinal, vão enfrentar os norte-americanos Rosenthal e Dalhausser.

Campeões do Circuito Brasileiro vencendo oito de nove etapas, sete delas de forma consecutiva, Bruno Schmidt e Pedro Solberg decepcionaram na China. Além de perderem para Ricardo/Álvaro na primeira fase, voltaram a tropeçar nas quartas de final, sendo eliminados pelos italianos Nicolai e Pupo no terceiro jogo deles no dia.

Mais cedo, venceram com boa dose de sorte Smedins/Samoilovs, da Letônia. Perderam o primeiro set por 24/22 e tinham um match point contra. Pedro sacou na fita, mas a bola caiu do lado letão. Depois os brasileiros se recuperaram, fecharam o segundo set em 33/31 e também o tie break. Nas oitavas, venceram fácil os alemães Erdmann e Matysik antes de cair diante dos italianos por 2 a 0 (23/21 e 21/19).

Vitor Felipe/Evandro, dupla que vem sendo preparada para 2016, foi até as oitavas de final. Nesta sexta, eles venceram os australianos Kapa e McHugh, mas perderam na sequência para os alemães Dollinger e Windscheif por 2 a 0 (22/20 e 21/19).

FEMININO - A chave feminina em Fuzhou acontece com um dia de atraso em relação aos homens. Nesta sexta, foi jogada a última rodada da fase de grupos e as brasileiras perderam os 100% de aproveitamento. Mesmo assim, Maria Elisa/Ágatha, Lili/Bárbara Seixas e Taiana/Talita avançaram para as oitavas de final.

A única derrota brasileira foi de Lili e Bárbara, que tropeçaram diante de Holtwick/Semmler, da Alemanha, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 26/24. Depois, elas se recuperaram contra outra dupla alemã, formada por Borger e Büthe.

Por conta da derrota, que fez Lili/Bárbara Seixas jogar uma partida antes de chegar às oitavas, elas deram azar e caíram para jogar contra as invictas Taiana/Talita já na próxima fase. Maria Elisa e Ágatha vão enfrentar as irmãs Doris e Stefanie Schwaiger, da Áustria.