Ricardo/Emanuel e Larissa/Juliana são campeões em MG Ricardo/Emanuel e Larissa/Juliana conquistaram neste domingo os títulos da etapa de Juiz de Fora (MG) do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. Foi a segunda vitória das duas duplas em três etapas já disputadas - os homens venceram também em Porto Alegre, enquanto as mulheres ganharam em Londrina. Na final deste domingo, Ricardo e Emanuel venceram os atuais campeões mundiais Márcio e Fábio Luiz por 2 sets a 0, com parciais de 18/15 e 19/17. Na decisão feminina, Larissa e Juliana ganharam de Renata e Talita por 2 a 1, com 18/16, 14/18 e 15/8. Pedro Solberg e Bruno, no masculino, e Maria Elisa e Val, no feminino, completaram o pódio em Juiz de Fora. A quarta etapa do Circuito Banco do Brasil será disputada em Santos, a partir de quinta-feira.