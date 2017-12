Rice nomeia campeã de patinação para cargo diplomático A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, nomeou a cinco vezes campeã mundial de patinação artística Michelle Kwan enviada especial de diplomacia pública dos Estados Unidos. "É uma honra para mim aceitar o cargo e servir a meu país. Como atleta, sempre me orgulhei por representar os EUA no mundo todo", disse Kwan que além de ser cinco vezes campeã mundial ganhou duas medalhas olímpicas. Em suas funções, ela estará sob as ordens da subsecretária de Estado para Diplomacia e Assuntos Públicos, Karen Hughes. Segundo um porta-voz do Departamento de Estado, o trabalho de Kwan será aumentar o diálogo internacional com a juventude do mundo todo e divulgar a história e a cultura dos EUA. Atualmente, Kwan estuda ciências políticas e relações internacionais na Universidade de Denver, no Colorado.