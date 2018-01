Richard Gasquet conquista o título do Torneio de Gstaad O tenista francês Richard Gasquet conquistou neste domingo o título do Torneio de Gstaad, evento que distribui 421 mil euros em prêmios e contas pontos para o ranking da ATP, ao derrotar o espanhol Feliciano López por 3 sets a 1, em mais de três horas de partida. O jogo começou bem equilibrado e Gasquet só fechou o primeiro set no tie-break por 7/6 (7/4). Já no segundo, Feliciano deu o troco e fez 7/6 (7/3). Mas, por causa do forte calor, o ritmo do espanhol caiu e ele perdeu os dois sets seguintes por 6/3. Agora, em três partidas contra o espanhol, o jovem Gasquet, de 20 anos, soma três vitórias.