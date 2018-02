Ringondeaux e Lara fora do time de Cuba Cuba anunciou ontem que 43 boxeadores vão disputar as eliminatórias do país para a formação da equipe que vai disputar os pré-olímpicos de Trinidad & Tobago e Guatemala no ano que vem. Guillermo Rigondeaux e Erislandy Lara, que desertaram da equipe cubana durante o Pan-Americano do Rio, em julho, estão fora da lista.