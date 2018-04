Rio-16 tem déficit de R$ 150 milhões

O déficit do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 já chega a R$ 149,77 milhões. Segundo o balanço de 2012, divulgado ontem, no ano passado as despesas do Rio 2016 superaram a receita em R$ 90,64 milhões. O déficit dos anos anteriores havia sido de R$ 36,43 milhões, em 2011, e R$ 22,70 milhões, em 2010, quando o comitê começou a funcionar.

Ao contrário do comitê organizador dos Jogos de Londres (Locog), o Rio 2016 não divulga os salários de cada diretor. O CEO do Locog, por exemplo, Paul Deighton, recebeu 58,33 mil libras por mês; o equivalente a R$ 180,9 mil.

Mas, no documento divulgado ontem, o Rio 2016 informou pela primeira vez quanto ganharam juntos no ano passado (somando-se os encargos trabalhistas) os quatro diretores executivos: R$ 3,136 milhões - na média, R$ 65,33 mil por mês para cada um. No fim de 2012, os executivos eram Leonardo Gryner (então CEO, agora diretor-geral de operações), Agberto Guimarães (esportes), Renato Ciuchini (comercial) e Marco Aurélio Vieira (operações).

O salário do novo CEO, Sidney Levy, não entrou no balanço de 2012, já que ele só assumiu o posto este ano. O presidente do Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, segundo o comitê, não recebe remuneração.

Levy classificou o déficit de quase R$ 150 milhões do Rio 2016 como o "resultado natural de um projeto que começa sem patrocínio e tomando empréstimos". "Ano que vem, teremos um déficit menor que este. Como o comitê é uma organização sem fins lucrativos, a intenção é chegar em 2017 no '0 a 0', sem déficit ou lucro", afirmou.

Segundo ele, o comitê londrino também teve déficit nos primeiros anos, e só equalizou a situação próximo aos Jogos. O balanço do Locog mostra que em 2011 houve superávit de 29,85 milhões de libras (R$ 92.57 milhões), mas em 30 de setembro de 2012, depois dos Jogos, o déficit era de 32,55 milhões de libras (R$100,9 milhões).

Apesar de mais um ano no negativo, o Rio 2016 aumentou a receita em 2012: passou de R$ 109,6 milhões para R$ 194,8 milhões. A despesa, no entanto, foi de R$ 268,5 milhões. Em 2011, tinha sido de R$ 132,2 milhões.

O maior aumento foi nas despesas com eventos: de R$ 2,9 milhões em 2011 para R$ 58,5 milhões no ano passado. O Rio 2016 creditou o salto aos Jogos de Londres, onde o comitê brasileiro manteve, por exemplo, a Casa Brasil, que contava com shows e exposições da cultura brasileira. O gasto com pessoal do comitê, que hoje conta com cerca de 470 funcionários, quase dobrou: de R$ 43,6 milhões para R$ 76,8 milhões.

Além dos patrocínios, o Rio 2016 foi financiado até hoje por empréstimos do Comitê Olímpico Internacional, com juros. Segundo Gryner, diretor geral de operações, só resta um a pagar (que vence em 2014), no valor de 30 milhões de dólares (R$ 60,6 milhões).