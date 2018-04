Rio-2016 vai liberar nova carga de ingressos a partir desta quinta

O Comitê Rio-2016 anunciou que irá disponibilizar uma carga extra com 1,2 milhão de ingressos para os Jogos Olímpicos a partir desta quinta-feira. Haverá novos bilhetes inclusive para as sessões mais disputadas, como finais de atletismo, basquete e cerimônia de abertura. Os ingressos estarão disponíveis logo após o sorteio dos grupos do futebol na Olimpíada, que começa às 10h30, no Maracanã.

Os novos bilhetes se referem à parte do total de 1,7 milhão de ingressos que estavam reservados para contingência. Desse total, 1,2 milhão serão colocados à venda em etapas - a primeira a partir desta quinta-feira. Os outros 500 mil seguirão como contingência em função de "obrigações legais", em especial referentes à acessibilidade.

Até o momento, Rio-2016 vendeu 3,5 milhões de ingressos. O número representa 62% da carga total que estava em circulação, de 5,7 milhões.