Rio agrada a inspetores do Pan-2007 A cidade do Rio de Janeiro, aparentemente, agradou e foi aprovada pela Comissão de Avaliação de Candidaturas da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), em sua intenção de ser a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Os representantes da Odepa, que terminaram a inspeção aos locais de disputa, nesta terça-feira, afirmaram que ela representa uma "candidatura forte". Mas ressaltaram que a necessidade de construção de várias instalações para o evento pode significar um "obstáculo". O problema das instalações surgiu porque optou-se por concentrar a realização de cerca de 60% a 70% das disputas na Barra da Tijuca, na zona oeste. Com isso, criou-se a necessidade de construção de algumas instalações. Por exemplo, o Complexo Esportivo do Autódromo de Jacarepaguá (onde estão programadas as disputas de Atletismo, Basquete, Natação, Ciclismo e Ginástica) e o Complexo da Cidade do Rock (Beisebol, Softbol e Tiro com Arco), além da vila dos atletas. Para garantir sua escolha, um dos principais trunfos usados pelo Rio foi o político. Na segunda-feira, os inspetores foram recebidos no Palácio do Itamaraty, no Rio, pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que estava na cidade participando de um seminário Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável. "É uma candidatura forte", disse o presidente do Comitê Olímpico do Panamá, Melitón Sanchez, um dos inspetores. "Destaco também nosso encontro com o presidente da República, que nos garantiu seu apoio para a realização do Pan-Americano de 2007, no Rio." O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, frisou que na visita dos inspetores a San Antonio, eles não foram recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Outra observação feita pelo dirigente foi a de que, no caderno de encargos, a assinatura que consta na carta enviada pelos americanos à Odepa é a do secretário de Estado, Colin Powell, e, na do Brasil, está a de Fernando Henrique. Apesar dos graves problemas de segurança enfrentados pelo Rio, a questão, a princípio, parece não ter influenciado os cinco inspetores. "Nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, tínhamos todas as garantias de segurança e a bomba estourou (duas pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas, durante um show ao ar livre) ", lembrou o presidente do Comitê Olímpico do Canadá, Michael Chambers. A escolha da cidade-sede do Pan-Americano de 2007 será feita no final de agosto, durante uma Assembléia Geral da Odepa. Além do Panamá e Canadá, fizeram parte da comissão que inspecionou o Rio: os presidente dos Comitês Olímpicos do Equador, Danilo Carrera; do Paraguai, Ramón Zubizarreta; e de St. Kitts & Nevis, Alphonso Bridgewater.