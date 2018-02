Rio anuncia percurso da tocha nesta 5ª O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Prefeitura do Rio informam nesta quinta-feira o percurso da passagem da Tocha Olímpica, pelas ruas da cidade, que ocorrerá no dia 13 de junho. A relíquia passará por 17 bairros da capital e será levada a alguns dos principais pontos turísticos, como o Pão-de-Açúcar, o Maracanã, os Arcos da Lapa e o Sambódromo. Apesar de o trajeto da Tocha Olímpica ser informado antecipadamente, os organizadores do evento já anunciaram que a posição dos carregadores ao longo do percurso não será conhecida, por motivo de segurança. Somente um dia antes, da cerimônia, todos que participarão da corrida de revezamento conhecerão seus postos. O sigilo é uma norma imposta pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Atenas (Athoc), que permite conhecer apenas a posição do primeiro carregador (o ex-jogador Pelé) e do último (o atacante Ronaldo, do Real Madrid). Cerca de 120 pessoas foram selecionadas para carregarem a Tocha Olímpica, dentre elas, esportistas como Daiane dos Santos e Gustavo Kuerten, além de personalidades como a apresentadora Xuxa Meneghel e o comediante Renato Aragão. A estimativa dos organizadores é a de que a passagem da Tocha Olímpica pelo Rio demore cerca de 8 horas para percorrer o trajeto de 49 quilômetros. O evento terminará com a chegada do artefato ao Aterro do Flamengo, onde ocorrerá um show com vários artistas nacionais.