Rio apresenta projeto para Mundial Motivado pela realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o Rio lançou nesta segunda-feira o projeto de candidatura para ser a sede do XII Mundial de Esportes Aquáticos, previsto para setembro de 2007. A eleição será feita no dia 12 de julho deste ano e ainda concorrem Melbourne (Austrália), Dusseldorf/Essen (Alemanha) e Dubai (Emirados Árabes). O novo parque aquático será construído dentro do Autódromo Internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, e também será usado no Pan-Americano. A nova construção, inclusive, provocou uma alteração na programação dos Jogos de 2007, com a saída das disputas de pólo aquático do Parque Aquático Júlio De Lamare, no Maracanã. Elaborado sob as mais modernas concepções técnicas, o parque aquático terá uma arena principal coberta e climatizada, com uma piscina olímpica (50m x 25m) e uma de aquecimento, além de um tanque e plataformas de saltos (25m x 25m). Sua capacidade será de 15 mil torcedores. Já a arena de pólo aquático será erguida ao lado da principal, com duas piscinas olímpicas e arquibancadas temporárias para cinco mil espectadores. O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, destacou que o fato de o parque aquático ser preparado para o Pan-Americano é um ponto favorável na disputa para sediar o Mundial. Outras vantagens do Rio são a concentração das competições em um só lugar, exceção para as maratonas que serão na praia de Copacabana, e o baixo custo do evento. No total, serão gastos cerca de US$ 11 milhões para a organização do Mundial. A prefeitura ficou responsável por US$ 6,2 milhões, o governo estadual, US$ 1,5 milhão, e o governo federal, US$ 1,3 milhão, além de US$ 2 milhões da iniciativa privada. O gasto com a construção da estrutura física já estava previsto no orçamento do Pan-Americano, que sofrerá um aumento porque a arena de pólo aquático não constou no projeto original. Esta é a segunda tentativa do Rio em abrigar o Mundial, já que em 2001 a cidade foi derrotada por Montreal, no Canadá, para as disputas de 2005. Na ocasião, caso a cidade carioca fosse a vencedora, uma arena seria construída na praia de Copacabana. Este ano o evento acontecerá em Barcelona, na Espanha. Para o presidente da CBDA, Melbourne é a principal rival do Rio, pelo fato de a Austrália ser um dos maiores representantes mundiais na natação. Já a Alemanha foi lembrada por sua tradição e Dubai pelo poderio financeiro. O Mundial de Esportes Aquáticos é considerado a competição mais importante da categoria. Reúne competições simultâneas masculinas e femininas de natação, saltos ornamentais, pólo aquático, maratonas (única a ser disputada na praia de Copacabana), além de natação feminina sincronizada. No total, são 62 eventos, distribuindo 384 medalhas, com a participação de cerca de 1.800 atletas de 150 países.