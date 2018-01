Rio confia na ajuda do governo ao Pan O secretário municipal de Esportes e Lazer do Rio, Ruy Cezar, informou nesta quarta-feira que a cidade já está preparada para eventual dificuldade de o governo federal honrar seus compromissos financeiros para a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007, por causa dos ajustes no orçamento. No entanto, ele frisou que considera remota essa possibilidade, porque o comprometimento com a competição demonstrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva "tem sido total". "Precisamos estar preparados para tudo, mas tenho certeza de que o governo vai estar conosco", disse Ruy Cezar. "A realização do Pan-Americano é uma das prioridade deles e está tudo certo." O primeiro compromisso envolvendo recursos financeiros é o pagamento da parcela inicial, em abril, referente à aquisição dos direitos de comercialização de mídia eletrônica do Pan-Americano. São US$ 13 milhões, divididos em cinco parcelas de US$ 2,6 milhões. Cada cota foi dividida em três partes iguais entre os governos municipal, estadual e federal. As administrações municipal, estadual e federal serão ressarcidas somente com o montante investido na compra dos direitos de comercialização de mídia eletrônica. De acordo com o secretário do Rio, o lucro será aplicado no desenvolvimento das modalidades olímpicas. No dia 4 de março, Ruy Cezar e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, vão à Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) para apresentar o projeto de construção da nova Vila Pan-Americana e o cronograma de trabalho.