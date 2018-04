Rio de Janeiro ou Brasília abre circuito do vôlei de praia na temporada 2012

LAUSANNE - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quarta-feira o calendário da temporada de 2012 no vôlei de praia e confirmou que o Brasil irá abrir pelo quarto ano consecutivo o Circuito Mundial da modalidade. A entidade revelou que Rio ou Brasília irão sediar a etapa de abertura do ano, entre os dias 16 e 22 de abril, sendo que a cidade escolhida receberá no mesmo período a competições masculina e feminina do circuito.

Iniciado no Brasil, o calendário do vôlei de praia será encerrado no dia 28 de outubro, na Tailândia, após passar por 14 países e 28 torneios. Brasília foi sede da etapa de abertura do Circuito Mundial nos últimos três anos, e agora a capital fluminense tem a chance de abrigar uma etapa da competição depois de sete temporadas de ausência.

Além da possibilidade de ter o retorno do Rio ao seu calendário, o Circuito Mundial trouxe como principal novidade em 2012 o aumento no número de torneios que fazem parte do Grand Slam, que engloba competições que valem mais pontos aos competidores. E esta próxima temporada definirá os classificados aos Jogos Olímpicos de Londres, que serão realizados entre os dias 27 de julho e 12 de agosto.

Em 2012 o Circuito Mundial contará com nove etapas de Grand Slam, contra seis da temporada de 2011, sendo que oito delas serão realizadas antes da Olimpíada. As sedes escolhidas para receber estes torneios de peso maior para a pontuação no Circuito Mundial foram as seguintes, nesta ordem: Xangai e Pequim (China), Moscou (Rússia), Roma (Itália), Stavanger (Noruega), Gstaad (Suíça), Berlim (Alemanha), Klagenfurt (Áustria) e Stare Jablonki (Polônia).

Porém, já em Roma, entre os dias 12 e 17 de junho, se encerrará o período de classificação para a Olimpíada por meio do Circuito Mundial. Serão 16 vagas olímpicas definidas por este caminho, sendo que outras cinco virão através de torneios continentais e mais duas pela Copa do Mundo de Vôlei de Praia, entre 24 de junho e 1.º de julho. Já a 24.ª e última vaga já está reservada ao país-sede da Olimpíada, que é a Grã-Bretanha.

"Este é sem dúvida o calendário mais forte e extensivo que a Federação Internacional de Voleibol já produziu e ele reflete o crescimento do vôlei de praia nas últimas temporadas. Estamos tendo um aumento fenomenal do interesse pelo esporte, com arenas lotadas em praticamente todas as cidades que recebem o Circuito Mundial. Certamente será uma competição muito empolgante antes mesmo de pensarmos nos Jogos Olímpicos de Londres e na fase final dos Continental Cups", afirmou Ary Graça, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e da Comissão de Vôlei de Praia da FIVB, nesta quarta-feira.

Confira o calendário do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em 2012:

16/4 a 22/4 - Rio de Janeiro ou Brasília, Brasil - masculino/feminino

24/4 a 29/4 - Sanya, China - feminino

24/4 a 29/4 - Myslowice, Polônia - Masculino

30/4 a 6/5 - Grand Slam - Xangai, China - masculino/feminino

7/5 a 13/5 - Grand Slam - Pequim, China - masculino/feminino

22/5 a 27/5 - Praga, República Tcheca - masculino

6/6 a 12/6 - Grand Slam - Moscou, Rússia - masculino/feminino

12/6 a 17/6 - Grand Slam - Roma, Itália - masculino/feminino

25/6 a 1/7 - Grand Slam - Stavanger, Noruega - masculino/feminino

2/7 a 8/7 - Grand Slam - Gstaad, Suíça - masculino/feminino

10/7 a 15/7 - Grand Slam - Berlim, Alemanha - masculino/feminino

16/7 a 22/7 - Grand Slam - Klagenfurt, Áustria - masculino/feminino

13/8 a 19/8 - Grand Slam - Stare Jablonki, Polônia - masculino/feminino

21/8 a 26/8 - Quebec, Canadá - masculino/feminino

28/8 a 2/9 - Aland, Finlândia - masculino/feminino

2/10 a 7/10 - Agadir, Marrocos - masculino

23/10 a 28/10 - Bang Saen, Tailândia - feminino