Rio de Janeiro reclama da postura de Chicago

A poucos dias da decisão de quem sediará os Jogos Olímpicos de 2016, as cidades candidatas abandonaram a diplomacia e passaram à guerra. O Rio de Janeiro se queixou junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) em relação às declarações do prefeito de Chicago, Richard Daley, de que a cidade carioca não teria como sediar os Jogos.

Diante da acusação, a delegação de Chicago perdeu o controle em sua primeira conferência de imprensa. O COI pediu calma e apontou que as cidades deveriam seguir um tom de respeito.

O problema teria sido uma entrevista dada por Daley ao Chicago Tribune, no dia 22 de setembro. Para o prefeito, a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, afetaria as chances do Rio e seria positivo para Chicago, colocando em dúvida a capacidade da cidade de realizar os dois Eventos.

Leonardo Gryner, diretor de Marketing da Rio 2016, explicou que a cidade telefonou para o COI na semana passada para protestar e apresentou o texto da entrevista. Mas o porta-voz do COI, Mark Adams, confirmou ao Estado que um processo formal não foi iniciado e deu indicações que a entidade não levaria o tema adiante para evitar contaminar a eleição.

Além de Rio de Janeiro e Chicago, Tóquio e Madri estão na luta para tentar organizar os Jogos. O anúncio acontecerá nesta sexta-feira.