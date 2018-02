Rio define estádios do futebol no Pan O Estádio Proletário (Moça Bonita), em Bangu, e o Estádio Mourão Filho, na Rua Bariri, em Olaria, vão sediar jogos de futebol do Pan-Americano no Rio, em 2007. O Comitê Organizador, Co-Rio, oficializou nesta sexta-feira os estádios como instalações dos Jogos. Os dois locais substituirão o São Januário, que foi excluído do Pan a pedido do Vasco. As competições de futebol ainda devem ter um terceiro estádio, ou o do Madureira, na Rua Conselheiro Galvão, ou o do CFZ, no Recreio. O sambódromo será usado para a patinação de velocidade, modalidade não-olímpica, mas no programa do Pan. O futsal e a patinação artística serão no Complexo Esportivo Miécimo da Silva, o boliche acontecerá no Barra Shopping, enquanto que o caratê e o squash ficam no Riocentro. O esqui aquático segue sem ter local definido. O Co-Rio, que está enfrentando atrasos nas obras, como o do ginásio Maracanãzinho (a cargo do Estado) e no Autódromo de Jacarepaguá (que ainda não saiu do papel), tentou utilizar instalações já incluídas no programa dos Jogos para racionalizar os custos. Assim, o Riocentro que, inicialmente, iria receber oito modalidades vai ser a sede de 12.