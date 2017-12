Rio e Pará vão sediar GP de Atletismo Foram confirmadas as datas das duas etapas no Brasil do Grand Prix da IAAF: o GP Rio, no Rio de Janeiro, em 15 de maio, e o GP Brasil uma semana depois, em Belém do Pará. Existe chance de um terceiro Meeting, entre os dois GPs, no Ibirapuera. A idéia é de Roberto Gesta de Melo, o presidente da CBAt, que esteve no II Fórum Atletismo do Brasil, em São Paulo, onde foram debatidas sugestões para o projeto a ser seguido por dirigentes, técnicos e atletas até a Olimpíada de Pequim/2008.