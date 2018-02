Rio é sede do Aberto de Tênis de Mesa Começou nesta quinta-feira no Rio, o Aberto Brasil de Tênis de Mesa, no Complexo Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste, com as disputas do qualifying. E, enquanto aguardavam as escolhas de seus adversários, o brasileiro Hugo Hoyama e o campeão mundial, o austríaco Werner Schlager, inovaram ao realizar uma partida amistosa no principal cartão-postal da cidade, o Cristo Redentor. Ao longo de uma hora, ambos se divertiram com na mesa armada aos pés da imagem, no Corcovado. Os pontos não foram computados e até jogadas com duas bolas ao mesmo tempo foram realizadas. "Treinar em um lugar tão lindo é inspirador. Mas, também deu para queimar algums calorias", disse Hoyama. Já Schlager aproveitou para elogiar o Rio e declarar seu "amor" pela cidade.