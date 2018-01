Rio escolhe local do estádio do Pan O Estádio Olímpico do Pan-Americano de 2007, no Rio, vai ser construído em um terreno de 300 mil metros quadrados, no bairro de Engenho de Dentro, zona norte. O prefeito Cesar Maia escolheu o local nesta terça-feira e a estimativa é a de que sejam gastos cerca de R$ 60 milhões na construção do imóvel. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer do Rio, Ruy Cezar, o prefeito recebeu ainda outras três opções de terrenos para a construção do estádio: em Guadalupe, na zona norte; no estádio de Moça Bonita, em Bangu, e na Barra da Tijuca, ambos na zona oeste. O fácil acesso a Engenho de Dentro, a grande disponibilidade de linhas de ônibus, trem e metrô, fizeram Maia optar pelo terreno que pertence ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). ?Essa escolha só demonstra que estamos afinados com os ideais do COB", disse o secretário de Esportes e Lazer. ?A previsão é a de que lançaremos o edital em março, para iniciarmos as obras ainda neste primeiro semestre, com término em 18 meses." O Estádio Olímpico do Pan-Americano de 2007 terá capacidade para 45 mil pessoas. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, o local já está sendo planejado para receber também os Jogos Olímpicos de 2012, caso o Rio seja a cidade escolhida para sediá-los. "O local poderá ser ampliado para 60 mil se recebermos as Olimpíadas", disse Cezar. O secretário de Esportes e Lazer ainda informou que nos próximos dias a Procuradoria Geral do Rio emitirá a autorização para a realização do concurso público que escolherá o mascote e a logomarca dos Jogos Pan-Americanos Rio/2007.