Rio está no 'caminho certo', diz presidente de coordenação do COI

Após mais um fim de semana de eventos-teste na cidade, o Rio recebeu, nesta segunda-feira, avaliação positiva dos preparativos para a Olimpíada de 2016 da comissão que coordena a realização dos Jogos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Em reunião da Comissão de Coordenação do COI para os Jogos do Rio-2016 (Cocom), o nono encontro da equipe que inspeciona os preparativos da cidade, a presidente Nawal El Moutawakel aprovou as competições já realizadas, mas avaliou que ainda há "muito trabalho a fazer".

Nawal se reuniu nesta manhã com membros do Comitê Rio-2016 antes de iniciar as inspeções de unidades esportivas em construção e outros itens do plano de encargos da cidade para a realização dos Jogos no próximo ano. A visita da comissão acontece até a próxima quarta-feira.

"Os organizadores estão no caminho certo. Os Jogos vão ser entregues a tempo e os eventos-teste já realizados foram muito bem recebidos pelos atletas e federações internacionais. Estamos muito confiantes que o melhor está por vir, mas ainda temos muito trabalho a fazer para que consigamos sucesso", afirmou a presidente da comissão, no discurso inicial do encontro.

A imprensa só teve acesso aos primeiros cinco minutos da reunião. Na pauta do encontro estão previstas avaliações do andamento das obras do Parque Olímpico, além dos resultados dos eventos-teste já realizados na cidade - somente neste ano, ocorreram competições de triatlo, hipismo, remo e vôlei.

Na próxima semana, também vai acontecer um evento-teste da vela, na Baía de Guanabara. No último fim de semana, um grupo de ativistas e atletas realizou uma "barqueata" em protesto contra a poluição no local e para solicitar a transferência das provas para Búzios. Também está prevista competição de ciclismo de estrada, em percurso entre Copacabana, na zona Sul, e Guaratiba, na zona Oeste.