Rio está pronto para receber a tocha O Rio de Janeiro está pronto para a passagem da Tocha Olímpica, no domingo. E, neste sábado, faz os ajustes finais para o evento. Pela manhã, as 126 pessoas encarregadas de levar a tocha estarão reunidas no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul, recebendo instruções. À tarde, ocorre o último teste de som e luz no palco do "revezamento musical", no Aterro do Flamengo. No Palácio da Cidade, uma das sedes da prefeitura, os carregadores da tocha receberão seus uniformes, poderão tirar dúvidas e saberão sua posição no percurso de 49 quilômetros. Os representantes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Atenas (Athoc), responsáveis internacionais pela corrida de revezamento, serão os instrutores e os encarregados por determinar a localização de cada pessoa no trajeto, que inclui pontos turísticos como o Pão-de-Açúcar e a praia de Copacabana. Personalidades e esportistas como Pelé, Ronaldo, Cafu, Zagallo, Bernardinho, Oscar, Daiane dos Santos, Xuxa, Renato Aragão e Zilda Arns são esperados na manhã deste sábado no Palácio da Cidade para, inclusive, a realização da foto oficial da etapa brasileira da corrida de revezamento. A Chama Olímpica virá da Cidade do Cabo, na África do Sul, e, após passar pelo Rio, seguirá para a Cidade do México. "Estou jogando tênis diariamente e preparado fisicamente para encarar mais esta", brincou o coordenador-técnico da seleção brasileira de futebol, Zagallo, que deverá carregar a tocha por cerca de 400 metros. "E o melhor de tudo é que a corrida será no domingo, dia de Santo Antônio e dia 13, meu número de sorte." Na tarde deste sábado, será a vez dos músicos do show programado para o evento testarem o som e a luz do palco de 55 metros de frente, com caixa cênica de 25 metros de largura, 12 metros de altura e 13 metros de profundidade. No total, são cem caixas de som com uma potência de 140 mil watts. Quanto à iluminação, serão 300 refletores e 80 moving lights no palco, além de refletores que criarão um "balé de luzes" no céu. Os números do revezamento musical incluem ainda uma banda formada por cinco maestros e arranjadores, 35 músicos, além de 30 nomes da MPB, como Alcione, Paralamas do Sucesso, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Sandy e Junior e Zezé Di Camargo e Luciano.