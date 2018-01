Rio ganha calendário de eventos para 2004 O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a prefeitura do Rio lançaram hoje um calendário de eventos para o primeiro semestre de 2004, que vai exigir um investimento de cerca de R$ 8 milhões. No total, serão sete competições internacionais e uma nacional que têm entre seus objetivos classificar atletas para os Jogos Olímpicos de Atenas e dar visibilidade a cidade, que disputa o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2012. "O que queremos é dar visibilidade ao Rio e mostrar nossa organização e capacidade para organizar eventos. Todo esse planejamento visa nos preparar para os Jogos Pan-Americanos de 2007", explicou o prefeito carioca Cesar Maia. "O calendário não está fechado. Outras provas ainda estão sendo negociadas. E dinheiro não faltará, porque ainda tenho mais R$ 17 millhões reservados para 2004." De acordo com o prefeito, o dinheiro público investido na organização das competições será recuperado com os patrocinadores e o Governo Federal. Frisou que também é importante, no momento, dar condições e equipamentos para que os atletas brasileiros possam obter bons resultados nos Jogos de Atenas, em agosto do próximo ano. As disputas no Brasil em 2004 começam com o Torneio Pré-Olímpico de Pólo Aquático, entre os dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro, no complexo aquático do Vasco da Gama. E seguem-se nos dias 6 e 8 de fevereiro com a final da Copa do Mundo de Natação, no Miécimo da Silva; e nos dias 13 e 21 o Campeonato Mundial de Vela da Classe Finn, no Iate Clube do Rio. Em março, entre os dias 18 e 21, será realizada a Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, que tem por sedes o Flamengo e o Jockey Club Brasileiro. O mês de abril concentra duas competições: começa no dia 1º até 4 com a Copa do Mundo de Ginástica Artística; e de 4 a 11, o Torneio Pré-Olímpico de Boxe, ambas competições estão previstas para o Riocentro. Já o Grand Prix de Atletismo, foi marcado para o dia 16 de maio, no Miécimo da Silva. E o Circuito Brasil Olímpico, que reúne disputas nacionais de Boxe, Esgrima, Ginástica, Judô, Lutas e Tae Kwon Do, encerram o calendário, em data a ser confirmada, na Praia de Copacabana. Durante a cerimônia, foi anunciada a conquista de mais uma competição internacional: o Mundial de Pentatlo Moderno, a ser realizado entre os dias 13 e 19 de julho de 2006, no Flamengo e no Jockey Club Brasileiro. Ambos locais receberão as mesmas disputas nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Para sair vitorioso da eleição, o Rio venceu a Itália e a República Tcheca. A previsão é a de que a cidade receba cerca de 200 atletas de 40 países.