Rio inaugura relógio com contagem regressiva para o Pan Um relógio que fará a contagem regressiva de 500 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, será inaugurado nesta terça-feira, às 16 horas, na Praia de Copacabana, zona sul da cidade. O presidente do Comitê Organizador da competição (CO-RIO), que ocupa o mesmo cargo no Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, irá ligar o painel do relógio, instalado no calçadão da praia, em frente à Avenida Princesa Isabel. Na cerimônia, está prevista a presença do ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, do prefeito do Rio em exercício, Otávio Leite - Cesar Maia está no exterior - e do secretário municipal especial para o Pan-2007, Ruy Cezar. A festa de abertura do Pan será no dia 13 de julho do ano que vem.