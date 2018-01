Rio ouve gregos para sediar Pan 2007 Reunir informações sobre planejamento e operação de segurança em jogos multiesportivos é o objetivo do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos do Rio que reuniu os generais brasileiro, Sergio Rosário, e o grego Vassilios Konstantinidis, gerente na Olimpíada de Atenas. Para Konstantinidis, o Co-Rio está no caminho certo, buscando aproveitar experiências anteriores em seu planejamento e futura operação. Disse que o legado deixado pela Olimpíada foram a experiência dos profissionais e o reaparelhamento do país na área.