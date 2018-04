Rio pede ajuda divina antes da eleição da sede olímpica

Domingo de sol forte, praias lotadas e de bênção à candidatura do Rio para ser sede da Olimpíada de 2016. Aos pés do Cristo Redentor, o arcebispo do Rio, d. Orani João Tempesta, conduziu uma cerimônia pela vitória da cidade na eleição de sexta-feira, em Copenhague, na Dinamarca - os adversários da candidatura brasileira são Chicago, Tóquio e Madri.

"Que os Jogos venham para cá e nos tragam paz e fraternidade", disse o arcebispo, aplaudido pelas autoridades que participaram da celebração - entre elas, o ministro do Esporte, Orlando Silva, o governador do Rio, Sérgio Cabral, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes. Todos eles rezaram e pediram ajuda divina.

"Que Deus nos acompanhe", declarou um eufórico Eduardo Paes. "Agora é a hora de buscar a bênção, muita força e muita sorte para o Rio", completou Orlando Silva. Alguns turistas nem deram importância ao evento no Cristo Redentor e preferiram curtir o belo visual da cidade.

Em meio à batalha política pela sede da Olimpíada de 2016, os defensores da candidatura do Rio vão intensificar o trabalho de bastidores para tentar vencer a eleição. O ministro do Esporte anunciou neste domingo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "vai chegar antes (à Dinamarca, provavelmente na madrugada de quinta-feira) para conversar com vários eleitores" do Comitê Olímpico Internacional (COI) em busca de votos.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ainda não confirmou presença na eleição em Copenhague, mas deverá aparecer na sexta-feira para apoiar Chicago. "A presença dele (Obama) é um trunfo que Chicago vai utilizar, mas para nós é indiferente. O importante é a gente demonstrar tecnicamente a capacidade para realizar os Jogos", afirmou Orlando Silva. "Para os Estados Unidos, serão mais uma Olimpíada. Para a gente, a Olimpíada."

Sobre a provável presença de Obama em Copenhague, Eduardo Paes lançou uma provocação. "Com todo carinho e respeito ao presidente Obama, o Lula e o Rio são muito mais fortes que Barack e Chicago. Vai ser uma disputa apertada, difícil, dura, mas repito: vai dar a dupla Lula/Rio mole", afirmou o prefeito.