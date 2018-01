Rio perde o Mundial de Judô A cidade do Rio de Janeiro perdeu mais uma eleição para ser sede de um campeonato mundial. Depois de não ser eleita para abrigar as disputas do Mundial de Tênis de Mesa e de Desportos Aquáticos, desta vez perdeu para a capital do Egito, Cairo, o Mundial de Judô, previsto para ser realizado em 2005, em votação realizada hoje, em Munique, na Alemanha. Cairo recebeu um total de 83 votos, contra 67 do Rio e 13 de Perth, na Austrália. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, informou que o Rio já é candidato para sediar o Mundial de Judô de 2007.