Rio quer fortalecer pontos da candidatura Para Ruy Cézar, o secretário de Lazer e Esportes do Rio de Janeiro, garante que a candidatura do Rio de janeiro à Olimpíada/2012 não tem pontos fracos. Alguns aspectos que poderiam ser considerados mais frágeis, pelo próprio dossiê do Rio de Janeiro ? que tem muitas falhas em sua apresentação ?, estão sob controle, segundo o dirigente. Será enviada mesmo uma equipe de observação para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. Como o Rio será sede do Pan/2007, o trabalho carioca está mais voltado para essa competição. Leia mais no Jornal da Tarde