Rio quer ser sede do Mundial de Judô O Rio de Janeiro inicia neste sábado, em Munique, na Alemanha, a defesa da candidatura a sede do Mundial de Judô de 2005, que será feita por integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). A decisão sairá na segunda-feira - delegados das 178 federações nacionais e os 11 membros da Federação Internacional de Judô votam. O Rio concorre com a polonesa Varsóvia, a australiana Perth e a egípcia Cairo.