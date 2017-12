Rio quer ser sede do Pan 2007 A garantia de segurança aos atletas, durante a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2007, é uma das principais preocupações da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que nesta quarta-feira apresentou seu plano de candidatura para ser a sede da competição. A escolha sobre o local do evento acontecerá no final de agosto, em uma Assembléia Geral da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), no México. "Estamos elaborando um plano de segurança para os competidores, que envolverá os Governos Federal, Estadual e Municipal. Contaremos também com a ajuda da Polícia Federal", explicou o secretário de Esportes e Lazer do Rio, Ruy Cezar. Com o objetivo de "tranqüilizar ainda mais" os competidores, todos receberão um plano de saúde, enquanto estiverem na cidade. As belezas naturais, a vocação na organização de eventos de grande porte e o fato de o rodízio das cidades-candidatas indicar 2007 como o ano de o Pan-Americano acontecer em um país da América do Sul, são os principais argumentos do Rio para angariar a maioria dos votos dos 42 eleitores e derrotar sua única rival na disputa, americana San Antonio. Outro ponto a favor da cidade carioca é a concentração das competições em um mesmo local, facilitando o deslocamento e a realização dos Jogos. Cerca de 40 a 60% dos eventos esportivos acontecerão na Barra da Tijuca, zona oeste, onde também será construída a Vila Pan-Americana, que terá a capacidade para 7.680 pessoas. O Autódromo Internacional Nélson Piquet (Jacarepaguá) passará por reformas e vai abrigar as competições de Atletismo, Basquete, Ciclismo, Natação, Nado Sincronizado e Ginástica Rítma Desportiva. No Complexo Esportivo do Riocentro ficarão Badminton, Boxe, Esgrima, Judô, Levantamento de Peso, Lutas, Tae Kwon Do e Tênis de Mesa. Nas instalações onde aconteceu o festival Rock In Rio foram alocados Beisebol, Softbol e Tiro com Arco. Algumas modalidades não ficarão na Barra da Tijuca como o Futebol (que será disputado nos estádios do Maracanã, Bangu e Campo Grande), Voleibol (Maracanãzinho), Vela (Baía de Guanabara) e Vôlei de Praia (praia de Copacabana). Somente duas modalidades não ocorrerão na capital. Canoagem, na modalidade Slalom, acontecerá em Macaé, no Norte Fluminense, e Ciclismo, na modalidade Mountain Bike, em Itaiaia, na região serrana. Os custos para a realização do Pan Americano no Rio foram orçados em US$ 177.983.430,00. Destes, US$ 79.380.000,00 serão gerados por meio de receitas como bilheteria, patrocinadores e licenciamentos. O restante, US$ 98.603.430.00, será dividido entre os governos Federal, Estadual e Municipal.