Rio recebe Copa do Mundo de natação De sexta-feira a domingo será realizada no Rio a etapa brasileira do circuito da Copa do Mundo de Piscina Curta (25 metros). São esperados nadadores de 17 países, como o russo Roman Sludnov e a ucraniana Yana Klochkova. Os brasileiros Gustavo Borges e Fernando Scherer, o Xuxa, também têm presença confirmada. A competição será a primeira das duas seletivas nacionais para o 6º Mundial de Piscina Curta, que acontecerá na Rússia.