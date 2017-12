Rio recebe o Grand Prix de Atletismo O GP Rio é a novidade no calendário de Grand Prix da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf) esse ano. O Brasil organiza um meeting internacional, anualmente ? a prova, que era em São Paulo, foi transferida para o Rio e depois para Belém do Pará. Mas esse ano, a partir da indicação do Rio como sede do Pan-Americano de 2007 e para fortalecer a candidatura a sede da Olimpíada de 2012, a cidade também foi incluída em uma prova do calendário. Após o GP Rio, domingo, no estádio Miécimo da Silva, haverá o GP de Belém, dia 23. O Rio terá atletas de 32 países, 85 deles entre os 50 melhores do mundo em suas provas, incluindo 16 entre os Top 10. A prova dos 200 m terá o campeão mundial indoor, em março, Dominic Demeritte, das Bahamas, número 7 do ranking.