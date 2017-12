Rio recebe triatlo neste domingo Terminar com um jejum de seis anos sem vencer uma etapa da Copa do Mundo de Triatlo na categoria masculina é o principal desejo dos atletas brasileiros que competem neste domingo, a partir das 9 horas, na orla de Copacabana, zona sul do Rio. E, no feminino, a esperança é a de repetir o triunfo obtido pela paulista Carla Moreno, atual campeã da etapa carioca. "O último homem brasileiro que venceu foi o Alexandre Manzan, em 1998, no Japão. Sou o único carioca na prova e estou treinando forte, porque não fui à Olimpíada de Atenas, o que favoreceu minha preparação", disse Virgílio de Castilho. Por estar mais descansado, o triatleta acredita que suas chances são maiores de conquistar a 12ª e última etapa da Copa do Mundo de 2004. Com o título da Copa do Mundo deste ano assegurado para o Dmitry Gaag, natural do Casaquistão, a principal disputa no Rio será pelo vice-campeonato. A briga está entre o inglês Stuart Hayes, atual segundo colocado e considerado a revelação da temporada, e o ucraniano Volodymyr Polikarpenko, terceiro colocado e vencedor da etapa brasileira em 2003. "Talvez enfrentemos problemas com o tempo quente, mas o fato de termos competido na etapa de Cancún, no México, na semana passada, pode nos ajudar, porque o clima está parecido", disse Polikarpenko, brincando que, por ser de um país frio, costuma treinar na sauna para sentir menos os efeitos do calor. "Quem não foi a Cancún vai chegar aqui e tomar um choque." Entre as mulheres a competição também já foi decidida a favor da alemã Anja Dittmer, vencedora na semana passada da etapa mexicana. Mas as brasileiras Sandra Soldan e Mariana Ohata podem ameaçar o domínio das estrangeiras. No ano passado, Carla Moreno, que também participará este ano, venceu a prova. "Desde os Jogos de Atenas passei por duas cirurgias: uma no septo nasal e outra para retirar um tumor benigno da virilha. Só voltei a treinar há quatro semanas, mas não descarto a possibilidade de uma vitória", contou Carla. "Na hora da prova, o lado psicológico conta muito e aí tudo pode acontecer." A largada da prova feminina da etapa carioca está prevista para as 9 horas, já a masculina ocorre às 11 horas. A etapa carioca da Copa do Mundo será disputada em distância olímpica: 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. A premiação total é de US$ 65 mil para os 10 primeiros colocados em ambas categorias.