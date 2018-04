Rio reclama formalmente ao COI após ser criticado por Madri

O comitê organizador da candidatura do Rio para a Olimpíada de 2016 entrou nesta quarta-feira com um protesto formal no Comitê Olímpico Internacional (COI) contra as críticas que a cidade brasileira recebeu de Madri, uma de suas adversárias na eleição de sexta - as outras concorrentes são Chicago e Tóquio.

Em entrevista à agência de notícias EFE, o vice-presidente do Comitê Olímpico Espanhol, Jose Maria Odriozola, disse que o Rio "tem a pior candidatura" entre as quatro finalistas. Ele ainda apontou que a violência é um dos problemas da cidade brasileira, dizendo que a condição de favorita é fruto do marketing.

"Esses comentários são totalmente inaceitáveis. Estamos entrando com um protesto formal na Comissão de Ética do COI", diz um comunicado divulgado pelos representantes da candidatura do Rio. "Esse senhor (Jose Maria Odriozola) está claramente fora de sintonia com o que diz o relatório técnico do COI."

Na terça-feira, os representantes do Rio já tinham entrado com um protesto contra Chicago, também por críticas públicas que foram feitas à candidatura brasileira. Enquanto isso, o COI pede moderação aos integrantes das quatro cidades, lembrando que a entidade não permite ataques entre as finalistas.