Rio será candidato aos Jogos de 2016, diz ex-chefe do COI O ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, declarou nesta quinta-feira, durante o segundo dia de debates no 1.º Congresso Internacional do Comitê Olímpico Espanhol, que acredita na candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016 e que Madri deve ser a sua rival. "Rio de Janeiro será candidata em 2016. Os Jogos Pan-americanos de 2007 serão um bom teste e podem ser um ponto muito favorável se eles forem bem organizados", revelou Samaranch, ao ser questionado sobre a concessão dos Jogos a regiões do mundo que ainda não sediaram as Olimpíadas. Por outro lado, Samaranch considera quase impossível a realização dos Jogos no continente africano. "Pedir as Olimpíadas na África é muito fácil, mas encontrar um país com o nível adequado para organizá-la é mais difícil", ressaltou. "O que está claro é que a escolha da sede de 2016 será mais fácil que a de 2012. A quantidade de cidades com qualidade como Paris, Londres, Nova York e Moscou não voltará a se repetir", completou o ex-presidente do COI.