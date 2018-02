Rio será o 4.ª a se apresentar como sede dos Jogos de 2016

O Rio de Janeiro será a quarta cidade, entre as sete aspirantes, que se exibirá quando houver apresentação pública das candidatas à organização dos Jogos Olímpicos de 2016, segundo um sorteio realizado pelo COI. A classificação é estabelecida aleatoriamente, para que nenhuma cidade possa se sentir prejudicada, especialmente na apresentação do dia da escolha. A importância dessa ordem é considerada, no entanto, relativa, porque a maioria dos membros do COI chegam a esse dia com o voto já decidido. Com seu projeto anterior, para os Jogos de 2012, o Rio de Janeiro ficou em último lugar neste sorteio e foi eliminado no primeiro corte, não chegando à votação final. A ordem estabelecida para qualquer discurso até a escolha da sede, em outubro de 2009, em Copenhague, é a seguinte: Chicago, Praga, Tóquio, Rio de Janeiro, Baku, Doha e Madri.