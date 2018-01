Rio terá equipe de ponta no atletismo O secretário estadual de Esportes do Rio de Janeiro, Francisco de Carvalho, o Chiquinho da Mangueira, informou hoje que o Estado voltará a ter uma equipe de alto nível no atletismo brasileiro. ?Vou investir cerca de R$ 200 mil mensal e tentar trazer atletas de ponta como o Claudinei Quirino e o Hudson dos Santos?, afirmou. A verba para o projeto sairá da arrecadação de um bingo e da Loterj (Loterias do Estado do Rio Janeiro). A equipe se chamará Arpoador e terá ceca de 40 atletas, divididos igualmente entre masculino e feminino.