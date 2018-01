Rio usa carnaval na apresentação no COI Apresentando imagens do Carnaval, do Maracanã e do Réveillon no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entregou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) os primeiros documentos da candidatura da cidade para sediar a Olimpíada de 2012. Segundo Leslie Kikoler, coordenador de operações do COB, a reunião na sede do COI durou 30 minutos e foi marcada pela simplicidade. "Entregamos os 50 volumes com as respostas para as 25 questões colocadas pelo COI", afirmou o representante brasileiro, que não escondeu que se sentiu "emocionado" durante o evento. Juntamente com as respostas técnicas sobre os locais das provas, cartas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do prefeito do Rio, Cesar Maia, foram entregues ao COI, garantindo o apoio do governo ao evento. De forma concreta, essas cartas significam que se todos os patrocinadores desistirem de ajudar o Rio de Janeiro no evento, o governo federal e a prefeitura estarão dispostos a bancar a organização da Olimpíada. Para Kikoler, a candidatura do Rio para 2012 está "tecnicamente" mais adequada do que na última tentativa da cidade em sediar o evento, em 2000. "Estamos prevendo que todas as competições ocorram em um raio de 25 quilômetros. Isso é muito importante", afirmou o representante do COB. Segundo o COI, todas as nove cidades que manifestaram o desejo de sediar os jogos (Paris, Leipzig, Nova Iorque, Moscou, Istambul, Havana, Londres, Madri e Rio de Janeiro) entregaram nesta quinta-feira as respostas às 25 questões propostas, o que marca a primeira fase do processo. As informações devem conter detalhes sobre a cidade, como o evento está sendo planejado e quais são as garantias dadas pelos organizadores. Com base nisso, o COI decidirá, no dia 18 de maio, qual delas poderá continuar na corrida. "Historicamente, algumas são sempre eliminadas", afirmou um porta-voz da entidade. As cidades aceitas, então, poderão ser chamadas de "candidatas" e promoverem o evento no exterior. "Estamos satisfeitos em ver que todas as nove cidades responderam às questões dentro do prazo, confirmando claramente o interesse e determinação em sediar os Jogos Olímpicos em 2012. Ainda existe um longo caminho pela frente", afirmou Jacques Rogge, presidente do COI. A decisão final sobre quem sediará os Jogos será tomada em julho de 2005.