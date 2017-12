Rio usa Tocha para promover candidatura A escolha do Rio de Janeiro para fazer parte do trajeto da Tocha Olímpica, fato inédito para a América do Sul, será usada pelos brasileiros para promover a candidatura da cidade para sediar a Olimpíada de 2012. O discurso dos dirigentes não admite, mas a idéia é organizar uma grande festa quando o ritual secular acontecer. "Este não é um evento do Rio, mas do Brasil. Um evento para a América do Sul", disse o prefeito Cesar Maia, ao lembrar que a cidade brasileira será a única do continente sul-americano por onde a tocha passará. Ele destacou ainda que a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia será indispensável. "Vamos fazer uma festa internacional e encerrar o evento com um grande show." A previsão é a de que a Tocha Olímpica seja acesa dia 25 de março no Monte Olimpia, na Grécia, e inicie sua peregrinação pelos cinco continentes em 4 de junho. A perspectiva é a de que chegue ao Rio no dia 13 de junho, vinda da Cidade do Cabo, na África do Sul. A partir das 9 horas da manhã, ela inicia sua trajetória brasileira saindo do Maracanã, passando pelos bairros do Rio Comprido, Centro, Lapa, Glória, Catete, Largo do Machado, Botafogo, Jardim Botânico, Lagoa, Gávea, Leblon, Ipanema, Copacabana, Urca e novamente Botafogo. No total, serão cerca de 45 quilômetros a serem percorridos em aproximadamente 8 horas. No dia 15, a tocha deixa o Brasil rumo ao México. "Assinei um decreto suspendendo qualquer tipo de publicidade nesses locais durante a passagem da tocha pelo Rio. Não vai haver nada, desde faixas, cartazes e outdoors", informou Cesar Maia, exibindo a todo momento um papel onde dizia estar escrito o que poderia ou não falar. "Não posso falar demais e prejudicar a candidatura de 2012. Tenho que saber o que o COI (Comitê Olímpico Internacional) deixa eu contar." A seleção das 120 pessoas que carregarão a Tocha Olímpica no Rio ainda não teve seus critérios de escolha estabelecidos. A previsão é a de que em dois meses as normas estejam prontas, já que a primeira reunião com os representantes do COI e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Atenas (Athoc) foi agendada para a primeira quinzena de dezembro. Por serem patrocinadoras oficiais da Corrida de Revezamento da Tocha Olímpica, a Coca-Cola e a Samsung escolherão 40 pessoas cada. O restante das indicações será dividido entre o COB e a prefeitura da cidade. Além do Rio, a Tocha Olímpica percorrerá mais 33 cidades e 25 países, em 35 dias de viagem. A data marcada de regresso a Atenas é 4 de junho, onde iniciará o trajeto local até chegar ao estádio Olímpico no dia da cerimônia de abertura dos Jogos, em 13 de agosto. A estimativa feita pelo Athoc é a de que dez mil pessoas participem da corrida, que pela primeira vez, percorrerá todos os cinco continentes.