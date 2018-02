Rio vai ganhar novo time de basquete Um time de basquete masculino e um projeto social para formar novos craques no futebol são as novas armas do Rio em sua tentativa de voltar a ser o centro de esportes do País. O prefeito César Maia, durante a cessão hoje de um prédio na Praça XV, no Centro, para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) construir sua sede, informou que o astro Oscar está à frente da nova equipe de quadra carioca. Já o grupo Pão-de-Açúcar, no final deste mês, anuncia a implantação do programa "Super Bola", que beneficiará cerca de 50 mil jovens. A exemplo do que fez com a equipe de vôlei do Rexona, que trouxe para a cidade, o prefeito do Rio está finalizando as negociações para que Oscar monte uma equipe. As cifras do projeto são ambiciosas, entre R$ 200 mil e R$ 250 mil mensais, principalmente, se comparadas com os custos dos atuais semifinalistas do Campeonato Nacional: Unit/Uberlândia, R$ 180 mil; Universo/Ajax, R$ 150 mil; Corinthians/UMC, R$ 130 mil; e Flamengo/Petrobrás, R$ 120 mil. Oscar confirmou as negociações com o prefeito e informou que nos próximos dias irá procurá-lo para concluí-las. A tendência é a de que o time Rio de Janeiro tenha um parceiro na iniciativa privada, mas o astro negou estar em contato com algum grupo empresarial. Como no vôlei, o projeto terá uma face social, que atenderá à comunidade carente, com a criação de escolhinhas de basquete. Já no futebol, o "Super Bola", projeto privado do grupo Pão-de-Açúcar, atenderá a cerca de 50 mil crianças e será implantado nos moldes do existente em São Paulo, há um ano. Voltado para menores entre 13 e 17 anos, eles têm acesso a cursos profissionalizantes ligados ao comércio varejista, recebem ajuda de custo, além de poder desenvolverem suas habilidades no futebol. Ao final, continuam sendo monitorados pelo programas, mesmo tendo sido encaminhados a algum clube. A criação de uma equipe da empresa também não foi descartada. "Será um projeto social com características semelhantes ao de São Paulo. Acredito que até o final do mês esteja finalizado", explicou o diretor de Futebol do Super Bola, José Carlos Brunoro. A tendência é a de que a sede no Rio seja o Centro Esportivo da Sendas, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Luxo - No dia em que completou 90 anos de fundação, o COB recebeu de presente da prefeitura do Rio um prédio de seis andares, como a Agência Estado mostrou em janeiro. O antigo prédio desativado da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foi cedido por 15 anos, renováveis por mais 15 anos, e a previsão é a de que as obras de recuperação custem cerca de R$ 12 milhões, financiadas pela Caixa. "Inicialmente devemos ocupar entre 8 mil e 10 mil metros quadrados", explicou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. Além da entidade, dois andares do prédio foram cedidos para o Tribunal de Justiça e, até 2005, ainda estará funcionando no local uma maternidade. De acordo com o arquiteto responsável pelo projeto, Paulo Casé, a perspectiva é a de que a primeira parte da obra seja iniciada em dois meses e concluída em setembro do próximo ano. Em sua luxuosa sede, o COB construirá um museu olímpico, nos moldes do Comitê Olímpico Internacional (COI), uma biblioteca multimídia, videoteca, além de abrigar o Instituto Olímpico e a sede do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2007 (CO-RIO). Considerado corredor cultural da cidade, o local da nova sede do COB fica próximo à Estação das Barcas, às margens da Baía de Guanabara, o que permitirá acesso marítimo à entidade, além da construção de um bar temático e lojas para a comercialização de produtos da entidade. O prédio tem sua fachada tombada e, ao se mudar para ele, a instituição deixará o atual edifício comercial, no Centro, onde funciona distribuído por várias salas em três andares, desde 1984.