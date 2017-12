Rio vai sediar Enduro Eqüestre Cerca de 150 cavaleiros estarão reunidos em Visconde de Mauá, Resende, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, para a 1ª Copa Brasil de Enduro Eqüestre, evento que faz parte do ranking da Federação Eqüestre Internacional. A largada será às 8 horas, de Visconde de Mauá, para 120 quilômetros de trilhas, entre Rio e São Paulo. A modalidade, que existe há 46 anos, é o esporte hípico que mais cresce no Brasil.