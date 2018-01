Rio vai sediar Mundial de Pentatlo Moderno O Rio de Janeiro vai sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, marcada para o período de 18 a 21 de março de 2004. A prova vai reunir aproximadamente 80 atletas representando 30 países e será disputada em dois lugares diferentes: Flamengo e Jockey Clube Brasileiro. No Flamengo serão realizadas as provas de tiro, esgrima e natação. No Jockey, as de equitação e corrida. A Copa do Mundo do Rio será o primeiro evento aprovado pela Confederação Internacional de Pentatlo Moderno na América do Sul e servirá como treinamento dos atletas que disputarão as Olimpíadas do ano que vem em Atenas, onde o Brasil já tem garantida a presença de Samantha Harvey (medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos) e Daniel Santos, que chegou em sexto lugar.