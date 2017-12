Ríos volta para jogar torneio da ATP em Viña del Mar O tenista chileno Marcelo Ríos deve fazer uma pausa-relâmpago em sua aposentadoria nas quadras e nas participações em torneios de veteranos para jogar o ATP Tour de Viña del Mar, que será disputado de 29 de janeiro a 4 de fevereiro do ano que vem, no início da temporada sul-americana de saibro. Para isso, Ríos recebeu uma autorização especial da ATP, já que os tenistas que atuam no circuito de veteranos não podem jogar os torneios profissionais. "A ATP sempre pensa no bem dos torneios, e viu que Ríos era uma figura importante para nossa disputa", afirmou Alvaro Fillol, chefe da organização do torneio. Ríos, que completa 31 anos em dezembro, parou de jogar em 2004, depois de anos sofrendo com dores nas costas. Ele chegou a ser o número 1 do mundo em duas ocasiões, em março e agosto de 1998, e tem como uma das grandes frustrações nunca ter vencido um torneio da ATP em seu país - ele foi vice três vezes em Santiago, entre 1995 e 1997, e também perdeu a final de Viña del Mar em 2003, em sua última participação.