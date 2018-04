Será que houve um milagre? O que aconteceu? Pergunto a amigos, parentes, conhecidos.

Procuro uma explicação. Ninguém consegue dar.

Ainda ontem, o Brasil era o país que conheci toda a minha vida. Brutalmente desigual, imutável em seus defeitos, incapaz de mudar o que quer que fosse, e, claro, encantador, solar, alegre e com energia à flor da pele.

De qualquer forma, muito longe de ser rico.

Mas ficou.

Todos parecem se dar conta disso e aceitar com naturalidade, menos eu.

Não vejo ninguém reclamando. Só para ficar no futebol, cada vez que me inteiro dos preços cobrados nos estádios, penso que estarão vazios e as pessoas, em casa. Nada disso: os estádios estão cheios.

Basta um jogo de Taça Libertadores da América e pronto. Estádio lotado.

As nossas arenas, que estão sendo construídas para a Copa do Mundo do ano que vem, então, são suntuosas.

Conheço gente que foi ao Mineirão e saiu abismada.

A mesma coisa em Brasília, no Mané Garrincha, desculpem, agora Estádio Nacional, por ordem da Fifa.

E isso vale para a arena do Corinthians, que ameaça parar só para ter a satisfação de ver o dinheiro surgir inevitavelmente.

De onde vem tanto dinheiro? Não da Fifa.

Vem desse grande e subitamente rico Brasil.

Tenho de me acostumar com isso, tenho de me convencer de que o país cheio de pessoas carentes, de analfabetos, de educação precaríssima, desapareceu enquanto eu dormia placidamente.

Esses despertares súbitos fazem com que a gente não entenda nada mesmo.

Os novos costumes chegados com a riqueza, por exemplo.

Não somos mais o país que fomos quando éramos pobres.

Cheio de dinheiro. Agora o mundo nos procura para nos oferecer seus produtos, que sabem ter aceitação num país nadando em dinheiro.

Todos os jogos das competições europeias estão em nossas televisões, enquanto a própria Europa se esvai em protestos, manifestações e desordens.

Até a Alemanha, única exceção da Europa em crise, nos procura. Soube, por exemplo, que uma seguradora alemã chamada Allianz vai emprestar seu nome ao que foi o antigo e humilde Parque Antártica. A obra estava embargada e a seguradora quase saiu do negócio.

Mas voltou atrás, convencida de suas grandes vantagens.

Tinha razão, a obra já retomou seu ritmo.

Palavrinhas. A nova Arena vai se chamar, ao que tudo indica, Allianz-Palestra, duas palavrinhas que, não sei por que, evocam em meu espírito duas outras, provenientes das mesmas origens: Roma-Berlim.

Os números dessa, talvez involuntária, nova versão do Eixo são estonteantes, seja para que se terminem as obras, seja para explorá-la.

Números e mais números.

Dinheiro e mais dinheiro.

Houve, entretanto, uma vítima nesse negócio milionário, que só ocupou o noticiário por breves momentos, depois que a obra desabou sobre ela.

Do operário morto, porém, nenhuma palavra, sobre indenização ou recompensa.

Será que ainda não somos tão ricos?